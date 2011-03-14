Азаров: бензин поза конкуренцією і тому такий дорогий

Високі ціни на бензин в Україні обумовлені відсутністю конкуренції на ринку.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ учора в інтерв`ю телеканалу ICTV.

«Чому у нас зараз імпортується бензин за (високою - УНІАН) ціною і на нього накручується маржа, тобто надприбуток підприємствами-імпортерами? Це тому, що немає конкуренції», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, завданням уряду є необхідність налагодити власне виробництво бензину і відновити роботу нафтопереробних заводів.

«Ми хочемо утримати ті ціни, які дозволять нашим людям купувати цей товар. Тут повинні поєднуватися ринкова конкуренція, ринкові умови і державне регулювання в тій частині, в якій це необхідно», - підкреслив глава уряду.