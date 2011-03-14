Україна може втратити членство в Інтерполі?

Україну можуть позбавити членства в Інтерполі.

Про це заявив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу, коментуючи факт перебування в Україні оголошеного в міжнародний розшук російського бізнесмена Алімжана Тохтахунова.

"Це ще одне свідчення подвійних стандартів, коли Україна, ви згадайте, вимагала через Інтерпол арешту екс-міністра економіки Богдана Данилишина", - зазначив він.

"В той же час, коли дійсно є всі підстави говорити про "червону картку" Інтерполу, Україна повинна виконувати свої обов`язки", - заявив Турчинов.

"У нас подвійний стандарт: Україна є членом Інтерполу, але в той же час вона вважає, що "червона картка", яка виставлена Інтерполом, не є обов’язковою для виконання своїх зобов`язань", - уточнив політик.

За словами Турчинова, "в світі уже також перестають дивуватися поведінці української влади, яку вони демонструють щодня".

"Ми маємо серйозні шанси отримати або ноти протесту, або нас можуть позбавити членства в таких поважних організаціях, як Інтерпол", - додав він.

Українська правда