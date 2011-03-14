Охоронець нардепа-регіонала побив даїшника?

В Україні розгорається скандал з даїшниками і нардепом Володимиром Ландиком. Луганські інспектори звинувачують його охоронця в тому, що той на вихідних звірячо побив їхнього колегу Олексія Косякова, а нардеп стверджує, що даїшні начальники зовсім розперезалися, наказавши брати гроші на дорогах навіть з народних депутатів, пише газета "Сегодня".

Як розповіло журналістам інформоване джерело в МВС, на вихідних у Луганську охоронець нардепа-регіонала Володимира Ландика побив інспектора. «Інспектор зупинив «Мерседес», який мчався на швидкості 91 км/г замість дозволених 60-ти в межах населеного пункту, — розповіло джерело — Інспектор попросив пред'явити документи, на що почув від водія слова: «Що ми вам винні?». Він знову поприсив документи, після чого відкрилося ще одне вікно і інспектор почув на свою адресу добірний мат. За мить інспектор побачив на задньому сидінні нардепа Володимира Ландика. Після цього Ландик звернувся до хлопця на передньому сидінні зі словами: «Піди в’ї..и його». Той вийшов і побив інспектора, після чого «Мерседес» виїхав. Інспектор отримав струс мозку і забій грудної клітки».

Медики відділення неврології міськлікарні №2 підтвердили наявність пацієнта Олексія Косякова. «У нього травми середньої тяжкості. Скільки пролежить у нас — сказати важко», — повідомила медсестра відділення Любов Коршунова. У Луганському облуправлінні МВС ситуацію прокоментували стисло. «Один з наших інспекторів зараз лежить в лікарні зі струсом мозку. Обставини ми перевіряємо», — повідомила начальник прес-служби Луганської облміліції Тетяна Погукай.

Сам Володимир Ландик відкидає звинувачення в побитті. «Я тільки що віддав у прокуратуру відео, на якому двоє веселих червонопиких даїшників 20 хвилин не пропускали мене, народного депутата, на дорозі. Вони затримали мене і вимагали грошей! Я поскаржився начальникові УВС, ДАІ міста і прокуророві — ніхто не приїхав, — розповів Ландик. — Коли даїшники пізнали в мені депутата — побігли в купі цегли ховати гроші, які у них з собою були. Після цього увечері мені подзвонив начальник ДАІ міста і сказав, що я побив його співробітника. Тих травм, які він одержав, напевно, завдав сам собі, ніхто його не бив! Розперезалися начальники ДАІ, які примушують інспекторів знімати гроші з народних депутатів!».