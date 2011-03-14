У Києві 30 продавців алкоголю втратили ліцензії

У Києві за продаж алкоголю неповнолітнім анульовано 30 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі такими товарами.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі столичної прокуратури.

Зокрема, порушення були виявлені органами прокуратури столиці в ході перевірок щодо додержання законодавства, спрямованого на запобігання поширенню серед неповнолітніх шкідливих звичок, зокрема пияцтва та куріння.

Так, виявлені факти незаконної реалізації, у тому числі неповнолітнім, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у дрібно-роздрібній торгівельній мережі поблизу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, у зв’язку з чим за реагуванням прокуратури міста Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України у Києві анульовано 30 ліцензій, виданих суб’єктам господарювання на право роздрібної торгівлі товарами цієї категорії.

Також у прокуратурі зазначили, що торік органами державної податкової служби Києва за результатами розгляду протестів прокуратури було анульовано близько 60 зазначених ліцензій.