Браконьєр зрубав дерево - 29 сіл лишились без світла

У Львівській області несанкціонована вирубка дерев спричинила знеструмлення 29 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго», 11 березня внаслідок дій браконьєрів на лінію електропередач впало дерево, що призвело до повного знеструмлення 29 населених пунктів у Кам’янка-Бузькому районі.

Працівники ВАТ «Львівобленерго» в першу чергу переключили споживачів на резервне живлення і згодом відновили електропостачання. Після цього бригада приступила до робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач та електропостачання споживачів за нормальною схемою.

Як наголошується у повідомленні ВАТ «Львівобленерго», це вже не перший випадок, коли невідомі «лісоруби» зрізають дерева біля ліній електропередач, що призводить до аварій. Зокрема, аналогічний випадок трапився в Яворівському районі 4 березня. Внаслідок падіння на проводи лінії електропередач дерева, зрізаного браконьєрами, було знеструмлено 3 населені пункти повністю та 2 - частково.

“Своїми діями «лісоруби» не тільки порушують життєзабезпечення регіону, завдають матеріальну шкоду, але й ставлять під загрозу як своє життя, так і тих, хто може випадково опинитись поруч”, - наголошується у повідомленні.