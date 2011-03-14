У Львові «замінували» нічний клуб

У Львові через анонімне “замінування” нічного клубу «Міленіум», розташованого в центрі міста, було евакуйовано 20 осіб персоналу закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, інформація про замінування надійшла 13 березня о 20.35 до ГУ МНС України в Львівській області. Анонім заявив, що «нічний клуб «Міленіум» заміновано, буде багато жертв». Вимог, виконання яких могло би відвернути вибух, не висувалося.

До місця можливого закладення вибухового пристрою було направлено відповідні служби. Вибухотехнічним відділом НДЕКЦ при ГУ МВС у Львівській області з метою виявлення вибухового пристрою було проведено обстеження приміщень та прилеглої території. Було евакуйовано близько 20 осіб обслуговуючого персоналу.

Пошукові роботи було завершено о 22.00, вибухового пристрою не виявлено.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи чоловіка, який повідомив про “замінування”.