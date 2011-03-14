У Харкові п’яний чоловік викрав тролейбус

У Харкові п’яний чоловік викрав угнав тролейбус.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 37-річний чоловік, скориставшись тим, що водій тролейбусу на кінцевій зупинці вийшов до диспетчерської, сів за кермо та рушив з місця.

Проїхавши 50 метрів, він врізався в дерево. Як з’ясувалося, п’яний чоловік «вирішив якнайшвидше добратися додому».

Викрадача тролейбусу затримали інспектори полку патрульно-постової служби міліції. Наразі тролейбус у технічно справному стані повернуто в депо.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), що передбачає позбавлення волі до 5 років.