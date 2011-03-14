Київський театр оперети сидить без зарплати

Уже на найближчому засіданні Київради депутати мають обов’язково проголосувати за виділення 20 мільйонів гривень на зарплатню колективу Київського національного академічного театру оперети. На цьому в своєму коментарі журналістам наголосив депутат Київради Дмитро Андрієвський.

«У бюджет столиці на 2011 рік було закладено на оплату праці в сфері культури та мистецтв 178, 931 мільйонів гривень. Проте в цю суму не було враховано 20 мільйонів гривень на заробітну плату колективу єдиної оперети, яка має статус національної в Україні! Зараз люди змушені отримувати фактично 50% від своєї заробітної платні», – підкреслив депутат.

Дмитро Андрієвський наголосив, що він підніме це питання перед депутатським корпусом задля уникнення повторення ситуації із муніципальними надбавками освітянам та медикам у Києві.

Крім того, депутат підкреслив недостатнє фінансування столичної сфери культури та мистецтв, через що Київ може втратити статус культурної столиці України.

«На останньому засіданні Київради Черновецький заявив, що не вважає за потрібне «годувати» столичні театри та музеї, не розуміючи, яке вони взагалі мають відношення до Києва. Така точка зору першої особи столиці є нонсенсом. Сьогодні йому не потрібні працівники культури, завтра – вчителі та медики, а післязавтра – взагалі всі кияни?!» – обурюється депутат.