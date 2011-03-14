Королевська підозрює, що слідом за гречкою зникне бензин

Неадекватні заходи, які вживаються урядом, призводять до подорожчання палива і погіршення його якості на заправках. На ринку нафтопродуктів може повторитися сценарій з гречкою, коли ручне регулювання призвело до повного зникнення товару з продажу, вважає Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з промислової, регуляторної політики і підприємництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, за її словами, «та сама політика, яка призвела до зникнення з полиць магазинів гречки, сьогодні може призвести до того, що з українських заправок зникне якісне пальне. Як свідчить практика, все, до чого торкається влада, різко дорожчає або зовсім зникає з продажу».

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що через адміністративне регулювання цін багато постачальників палива будуть змушені піти з ринку, що призведе до його монополізації кількома гравцями. Наслідками зниження конкуренції стануть дефіцит і подальше зростання цін, а також поява на ринку неякісного пального.

«Недалекий той час, коли на українські дороги повернуться торговці з каністрами, повернуться вже забуті часи, коли кожна заправка буде схожа на гру в російську рулетку», - наголосила голова парламентського комітету.

Встановлюючи ціни на нафтопродукти в ручному режимі, уряд досягне результатів, зворотних до декларованим, а черговий виток зростання цін знову пояснить світовою кризою і підступами «спекулянтів». «Тільки ці пояснення нічим не допоможуть автомобілістам, які витратять на пальне, що дорожчає, і ремонт автомобілів останні гроші», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що стабілізувати ситуацію на ринку може лише прозорість і зростання конкуренції на ринку. Голова Комітету Верховної Ради нагадала, що вона ініціювала створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії для розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування. На її думку, ця комісія має негайно розпочати розслідування ситуації і на ринку нафтопродуктів. «Я розраховую на здорову позицію своїх колег у парламенті, які мають підтримати створення цієї комісії. Парламент має з`ясувати всі обставини розгорненої урядом псевдоборотьби з цінами, в результаті якої ціни починають різко зростати», - підкреслила народний депутат.

Прес-служба нагадує, що на початку березня Н.КОРОЛЕВСЬКА попереджала владу про небезпеку виникнення «цінових шоків» на паливо і деякі інші групи товарів. Народний депутат закликала владу «бути адекватною щодо викликів, які сьогодні створюються на зовнішніх ринках і які провокуються на внутрішніх ринках».