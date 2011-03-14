МВС спростило видачу дозволів на кетамін для ветеринарів

Державне управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків Міністерства внутрішніх справ спростило процедуру видачі дозволів на використання кетаміномістких препаратів для ветеринарів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

«Державним управлінням боротьби з незаконним оборотом наркотиків МВС України спрощено умови отримання дозволу практикуючим лікарям ветеринарної медицини на використання кетаміномістких препаратів», - зазначається у повідомленні.

Прес-служба, посилаючись на заступника начальника Державного управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків Олександра КОВАЛИШИНА, інформує, що тепер для отримання акту обстеження приміщень на відповідність вимогам зі зберігання кетаміномістких препаратів не потрібно надавати висновки санітарно-епідеміологічної служби і Міністерства надзвичайних ситуацій до МВС України.

Також УБНОН відмовилося від вимог до ветеринарних клінік щодо обов`язкового підключення їх до централізованого пульта пожежної сигналізації. Крім того, скорочено термін проведення обстеження приміщень об`єктів підприємницької діяльності з ветеринарної практики, які використовуватимуть кетаміномісткі препарати, з десяти до двох днів, а термін видачі дозволів - з десяти до одного дня.

На стадії узгодження - інші можливості щодо спрощення вимог до приміщень суб`єктів господарської діяльності з ветеринарної практики.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 5 січня 2011 року включив кетамін до переліку психотропних речовин, оборот яких обмежується.

Таким чином, лікарям, щоб застосовувати у лікувальній практиці препарати з кетаміном, необхідно одержати додаткову ліцензію на діяльність, пов`язану з оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

24 січня Асоціація фахівців ветеринарної медицини України звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням дозволити застосування кетаміну у ветеринарній практиці.

2 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про відстрочення обмеження на використання кетаміну для ветеринарної медицини.

Зокрема, для фізичних осіб-підприємців, що займаються ветеринарною медициною, обмеження на використання кетаміну відстрочене на шість місяців, а для юридичних осіб – на три місяці.