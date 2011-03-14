У Кракові планують українсько-польсько-канадське навчання

Сьогодні, 14 березня, у польському місті Краків розпочалася головна конференція з планування українсько-польсько-канадського навчання “Кленова Арка – 2011”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

З українського боку участь у конференції бере група офіцерів, керівником якої є начальник відділу управління міжнародного військового співробітництва Командування Сухопутних військ ЗС України підполковник Роман ВОРОБЕЙ. Також у заході бере участь командир аеромобільно-десантного батальйону 80-го окремого аеромобільного полку 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України підполковник Володимир ЮДАНОВ, підлеглі якого братимуть участь в майбутньому багатонаціональному навчанні.

Триватиме головна конференція до 17 березня.