Харків передає Києву ще 400 тонн гречки
22:27, 14 березня 2011Суспільство
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Самим вистачає
Харківська область упродовж тижня передасть Києву ще 400 тонн гречки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Юрій САПРОНОВ.
«Цього тижня ще 400 тонн гречки Києву віддадуть», - сказав Ю.САПРОНОВ.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого для покриття дефіциту гречки в столиці Харківська область передала Києву 300 тонн цієї крупи. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН відзначив «нездоровий ажіотаж» навколо гречки в Україні і зауважив, що на сьогодні дефіциту цієї сільськогосподарської культури в Україні немає. Він також підкреслив, що на Харківщині запасів гречки вистачить до нового врожаю.
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