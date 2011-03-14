Підприємці не хочуть у комуну

У Полтаві близько 200 підприємців сьогодні пікетували мерію з вимогою скасувати рішення міськради про передачу ринків у комунальну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники вважають протизаконними рішення міськради про передачу ринків у комунальну власність.

Вони тримали в руках транспаранти: «Геть беззаконня!", "Рейдерству - НІ!», «Не руйнуйте побудоване!», «Не хочемо в комуну».

Підприємці одного з ринків принесли мерові гречку і посипали крупою сходи приміщення Полтавської міської ради.

Власник ринку «Центр» Тетяна БОНДАРЕНКО повідомила, що вже збирає підписи під зверненням до мера Полтави Олександра МАМАЯ від працівників «Міськкоопринкторгу», «Полімпексу», «Сантех-техніки», «Центру» та інших з вимогою «негайно скасувати незаконні рішення, відновити законні права та інтереси наших підприємств».

«Ми вже готуємо звернення до Президента України, народних депутатів з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася в місті», - сказала Т.БОНДАРЕНКО.

Сам мер у момент пікету в мерії був відсутній і не зміг поспілкуватися з підприємцями.