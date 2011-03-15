Справу запорізької рейдерської групи передали до суду
Повідомляє прокуратура
Прокуратура Запорізької області передала до суду кримінальну справу злочинної організації рейдерів, які заволоділи майном підприємств на суму понад 36 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, 7 учасникам злочинної організації інкримінується здійснення за допомогою незаконних рішень третейського суду рейдерських захоплень державного підприємства "Запорізький авторемонтний завод", ВАТ "Мелітопольський пивоварний завод" і ряду інших великих підприємств з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості.
Так само під час слідства, що проводилося слідчим управлінням ГУМВС України у Запорізькій області, встановлено, що протягом 2008-2009 років члени даної організації рейдерів, шляхом використання підконтрольних їх організатору суддів третейського суду і підприємств на підставі незаконних судових рішень намагалися шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами банків "УкрСиббанк", "Кредитпромбанк", "МетаБанк".
"Приводами для звернення співучасників до суду від імені відповідних суб`єктів підприємництва стали нібито заподіяні їм збитки за надуманими підставами - нероз`яснення банками тарифів на обслуговування відкритих рахунків, насправді не мало місця. Завдяки вжитим органами міліції і прокуратури заходам не допущено завдання збитків на суму більш як 16 мільйонів гривень, оскільки злочинні дії співучасників не були доведені до кінця у результаті запобіжних заходів правоохоронних органів області", - розповіли к прес-службі прокуратури.
На сьогодні дії членів організації рейдерів кваліфіковані, як скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України - "Створення злочинної організації", "Шахрайство в особливо великих розмірах", "Фіктивне підприємництво", "Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом", "Підробка документів, печаток і бланків і використання явно підроблених документів", а також "Службова фальсифікація".
"Заподіяний даними злочинами збиток перевищив 36 мільйонів гривень, з метою відшкодування якого вилучено і заарештовано майно рейдерів на суму понад 36 мільйонів гривень", - повідомили в прокуратурі.