На Тернопільщині молдавани робили «коньяк» у гаражах

У Тернопільській області затримано двох жителів Молдови, які виготовляли фальсифікований коньяк.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Тернопільській області Олег ДЯКІВ, фальсифіковане спиртне молдавани виготовляли, змішуючи спирт, водопровідну воду, цукор та есенції. Виробництво вони здійснювали у двох гаражних приміщеннях та житловому будинку. Потім продавали свій алкогольний напій під виглядом коньяку через низку посередників на території області. За даними О.ДЯКІВА, під час лабораторних досліджень встановлено, що дана продукція несла загрозу здоров’ю людей.

Загалом правоохоронцями вилучено понад 1 тис. літрів готового до реалізації «коньяку», 175 літрів сиропу-есенції, водяний електронасос, обладнання для виробництва та визначення міцності тощо.

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Тернопільській області порушено кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України.

Відносно одного з громадян Молдови слідчим податкової міліції обрано міру запобіжного заходу - підписка про не виїзд. Іншому Тернопільським міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Всього, за даними О.ДЯКІВА, з початку року співробітниками податкової міліції Тернопільської області виявлено 3 підпільних виробництва алкогольних напоїв. З незаконного обігу вилучено спирту на суму 185 тис. грн. За ознаками ст. 204 Кримінального кодексу України порушено 3 кримінальні справи.