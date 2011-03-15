Укртелеком насправді продали невідомій кіпрській компанії?

Yезадовго до подачі заявки на участь у приватизації у покупця «Укртелекому», української компанії «ESU», змінилися власники. Тепер вона на 100% належить кіпрській Epic Telecom Invest Ltd, засновники якої невідомі. Про це сьогодні повідомляє "Дело".

Вчора цю інформацію розмістила газета «Ділова столиця». Видання не уточнює свої джерела, але за даними «Дела», зміна власника відображена в реєстрі підприємств Держкомстату.

Жодної інформації про засновників офшорної кіпрської компанії немає. Очевидно, що її міг заснувати австрійський концерн Epic, переслідуючи мету майбутнього перепродажу компанії, про що представники компанії вже заявляли. В той же час не виключений і варіант того, що реальним власником «Укртелекому» вже за два місяці (термін переказу коштів за пакет держоператора ФДМ) може виявитися зовсім не австрійський концерн EPIC, як заявляли чиновники, а будь-яка з компаній, що виявляли інтерес до приватизації.

«Коли австрійці йшли на подачу заявки, то могли наперед зважитися на подібну реструктуризацію. Це логічний крок з погляду оптимізації оподаткування і корпоративної структури. Такі транзакції з податкової точки зору набагато ефективніше проводити через кіпрську юрисдикцію, ніж через будь-яку іншу країну Євросоюзу. Звичайно ж, не можна виключати і той варіант, що EPIC уже не є реальним власником «ESU», і, відповідно, «Укртелекому». Але чи так це, можна сказати, лише дізнавшись, кінцевих власників кіпрської компанії, а ніякої публічної інформації про це немає, проте це припущення здається малоймовірним» - вважає старший радник інвестиційно-банківського департаменту ДІК Dragon Capital Іван Макушенко.

Нагадаємо, що 11 березня 2011 року ФДМ підписав договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії «Укртелеком» з дочірньою компанією австрійського фонду EPIC –« ESU».

Планується, що протягом 60 днів фонд отримає від покупця кошти за продаж держпакету.