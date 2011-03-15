В Україну йде похолодання

Завтра в Україні очікується похолодання.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 березня буде мінлива хмарність. Вночі місцями у західних та північних, вранці та вдень у східних, центральних та прикарпатських областях невеликі опади; на решті території без опадів. Вночі та вранці у південній та східній частині місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на заході та півдні до 7° тепла; вдень 3-8° тепла, у південних областях 9-14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями 15-19°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі місцями невеликі опади, вдень без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.