У Могильова підозрюють, що викрадення студентки Лазаренко інсценували

Заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК не виключає, що викрадення студентки Київського інституту міжнародних відносин Ірини ЛАЗАРЕНКО було інсценовано.

Таке припущення В.ФАРИННИК висловив в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине".

"Справа дуже дивна. Таке враження, що потерпіла не зацікавлена, щоб міліція її розслідувала. Якщо це не викрадення, а інсценування, треба з`ясувати, хто організував і хто до цього причетний. Однак охорону ми їй про всяк випадок надали", - сказав В.ФАРИННИК.

За його словами, І.ЛАЗАРЕНКО, як і раніше, відмовляється співробітничати зі слідством. "Ми насилу привезли до неї додому експерта, який її оглянув. І все. Нам батьки місяць не дозволяли спілкуватися. Ми не наполягали, дякувати Богу, що повернулася жива і здорова. З урахуванням того, що зараз Ірині нічого не загрожує, справу про навмисне вбивство ми перекваліфіковували на незаконне позбавлення волі. Незважаючи на те, що вона з нами, як і раніше, не бажає співробітничати, оперативна робота ведеться", - додав заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, студентку Київського інституту міжнародних відносин І.ЛАЗАРЕНКО 28 травня 2010 року викрали невідомі біля будівлі інституту.

Її батько Сергій ЛАЗАРЕНКО до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України, у 2000-2002 рр. керував регіональним відділенням ФДМУ у Донецькій області, а на даний час працює в Міністерстві вугільної промисловості.

1 грудня 2010 року стало відомо, що І.ЛАЗАРЕНКО повернулася до батьків.