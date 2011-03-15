Долар на міжбанку росте

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9460/7,9540, на 12:00 ціни зросли - 7,9560/7,9610. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9570/7,9665 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2766/0,2769, на 12:00 звузився спред - 0,2766/0,2768. На час закриття ціни впали до 0,2760/0,2762.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,8474 (+0,2902).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3932/1,3934, а на 15:00 впали до 1,3890/1,3992.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0660/11,0790, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,0425/11,0555. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,0380/11,0575.