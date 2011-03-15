На Донеччині води витекло на 60% більше, ніж випили

У Донецькій області через зношеність і аварійний стан водопроводів за 2010 рік було втрачено при транспортуванні на 58,2% більше обсягів води, ніж було спожито населенням.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики Донецької області. Згідно з повідомленням, дорогою від фільтрувальних станцій до споживачів за минулий рік було втрачено 253,6 млн. кубометрів води, тоді як безпосередньо населенням області за цей період було використано 160,3 млн. кубометрів

Статистики пояснили такі масштабні втрати тим, що 36% протяжностей магістральних водоводов, 54% вуличних, а також 59% внутрішньоквартальних і внутрішньодворових водопровідних мереж на даний час знаходяться у зношеному і аварійному стані.

Довідка УНІАН. У Донецькій області усі 52 міста, 117 селищ міського типу, або 89% загального їх числа, і 397 сільських населених пунктів, або більш третини, забезпечені централізованим водопостачанням.