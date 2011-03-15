Підпалили апаратну кабельного телебачення
20:25, 15 березня 2011Суспільство
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Повідомляє Роменський міськвідділ міліції
Сьогодні у місті Ромни Сумської області невідомі підпалили апаратну приватного підприємства «Роменське кабельне телебачення».
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, до чергової частини Роменського міськвідділу міліції повідомлення про пожежу надійшло від невідомої жінки.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що пожежа виникла в приміщенні апаратної, де знаходиться апаратура для ретрансляції кабельного телебачення.
За даними міліції, вогнем пошкоджено апаратуру та 15 кв. м приміщення. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.
Попередня причина пожежі - підпал.
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