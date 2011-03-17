Президент «Forbes» Мігель Форбс - у Києві (прес-брифінг)

12:49, 17 березня 2011
Суспільство
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18 березня (п'ятниця) о 15:00 в готелі "Інтерконтиненталь" (вул. В. Житомирська, 2-а) відбудеться прес-брифінг, присвячений візиту Президента «Forbes» Мігеля Форбса в Україну.

Учасники прес-брифінгу:

- Мігель Форбс, Президент Forbes, який відповідає за розвиток Forbes TV та ліцензійні проекти медіа-корпорації в усьому світі;

- Борис Ложкін, президент «Українського Медіа Холдингу», що випускає журнал в Україну:

- Володимир Федорін, головний редактор журналу «Forbes» в Україні.

Контакти для акредитації:

+38 067 407 77 33

+38 044 205 43 03

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