Президент «Forbes» Мігель Форбс - у Києві (прес-брифінг)
12:49, 17 березня 2011Суспільство
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18 березня (п'ятниця) о 15:00 в готелі "Інтерконтиненталь" (вул. В. Житомирська, 2-а) відбудеться прес-брифінг, присвячений візиту Президента «Forbes» Мігеля Форбса в Україну.
Учасники прес-брифінгу:
- Мігель Форбс, Президент Forbes, який відповідає за розвиток Forbes TV та ліцензійні проекти медіа-корпорації в усьому світі;
- Борис Ложкін, президент «Українського Медіа Холдингу», що випускає журнал в Україну:
- Володимир Федорін, головний редактор журналу «Forbes» в Україні.
Контакти для акредитації:
+38 067 407 77 33
+38 044 205 43 03
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