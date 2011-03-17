До України приїжджає один із членів родини Форбс

У п`ятницю, 18 березня, до Києва з Нью-Йорка приїде один із членів родини ФОРБС, яка впродовж 95 років видає головний діловий журнал у світі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Українського Медіа Холдингу», Мігель ФОРБС – президент з розвитку компанії, його приїзд до Києва пов`язаний з виходом першого українського номера «Форбс».

Він проведе ряд ділових зустрічей, поспілкується з журналістами, візьме участь в прийомі з нагоди виходу журналу.

«Приїзд до України одного з найвпливовіших гравців на світовому медіаринку – це знакова подія для країни. Пан ФОРБС зможе особисто переконатися в діловому потенціалі України», - сказав видавець «Форбс» в Україні Борис ЛОЖКІН.

Прес-брифінг, присвячений візиту М.ФОРБСА до України, відбудеться 18 березня о 15:00 в готелі "Інтерконтиненталь" (вул. В. Житомирська, 2-а).

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