У Києві горить Будинок культури «Більшовик»

У Києві загорівся Будинок культури "Більшовик", який знаходиться на вул. Перемоги, 38.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Києві.

Інформація про пожежу надійшла близько 17.00.

Наразі на місці пригоди працюють пожежні підрозділи. За попередніми даними, вогнем охоплено дах будівлі.