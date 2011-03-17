У Києві горить Будинок культури «Більшовик»
17:37, 17 березня 2011Суспільство
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Працюють пожежні підрозділи
У Києві загорівся Будинок культури "Більшовик", який знаходиться на вул. Перемоги, 38.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Києві.
Інформація про пожежу надійшла близько 17.00.
Наразі на місці пригоди працюють пожежні підрозділи. За попередніми даними, вогнем охоплено дах будівлі.
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