Пожежу в БК «Більшовик» ліквідовано

Пожежу в Будинку культури «Більшовик» у Києві ліквідовано.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Києві.

За їх даними, о 18.45 пожежу було локалізовано, о 19.20 - ліквідовано повністю.

Наразі на місці пригоди працюють експертні служби, які встановлять причину виникнення пожежі.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в Будинку культури «Більшовик» у Києві спалахнула сьогодні близько 17.00.

Там працювали 14 одиниць пожежної техніки з 11 пожежних підрозділів міста.