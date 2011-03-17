Пожежу в БК «Більшовик» ліквідовано
20:31, 17 березня 2011Суспільство
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Повідомляє київське ГУ МНС
Пожежу в Будинку культури «Більшовик» у Києві ліквідовано.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Києві.
За їх даними, о 18.45 пожежу було локалізовано, о 19.20 - ліквідовано повністю.
Наразі на місці пригоди працюють експертні служби, які встановлять причину виникнення пожежі.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНІАН, пожежа в Будинку культури «Більшовик» у Києві спалахнула сьогодні близько 17.00.
Там працювали 14 одиниць пожежної техніки з 11 пожежних підрозділів міста.
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