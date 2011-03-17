БЮТ і УНП пікетували Кіровоградську міськраду

Сьогодні у Кіровограді активісти БЮТ і Української Народної Партії пікетували приміщення міської ради з вимогами не збільшувати вартість житлово-комунальних послуг і проїзду в громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувати вийшли близько сотні представників опозиційних сил.

У листівці, яку розповсюджували учасники пікету, ішлося про вимогу до влади міста, області, уряду і Президента зупинити підвищення цін на споживчі товари, житлово-комунальні послуги, енергоносії, збільшити пенсії та зарплати відповідно до рівня реальної інфляції.

Раніше депутати Кіровоградської міськради від фракції БЮТ на прес-конференції заявляли про наміри влади збільшити тариф на проїзд у маршрутному транспорті, який сьогодні становить 1,5 грн. Також повідомлялось про наміри міськвиконкому збільшити квартплату в місті.