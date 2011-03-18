Вибух кисневого апарату в дитсадку стався з вини керівництва

У вибуху апарату для приготування кисневих коктейлів в дитсадку в Херсоні винне керівництво закладу, яке не створило належних умов для безпечного виконання робіт, пов`язаних експлуатацією обладнання підвищеної небезпеки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в територіальному управлінні Держгірпромнагляду в Херсонській області, такого висновку дійшла комісія управління після завершення спеціального розслідування нещасного випадку, що стався у дитячому садку №8 Херсона 16 листопада минулого року, внаслідок якого двоє 4-річних дітей та жінка (завгосп) отримали опіки ІІ-ІІІ ступенів.

Фахівці відомства вважають, що апарат для приготування кисневих коктейлів спалахнув внаслідок порушень вимог безпеки. Так, згідно з висновком експертизи, можливою причиною спалаху в редукторі апарату став витік кисню, внаслідок, зокрема, неправильного з’єднання редуктора з балоном.

Під час спецрозслідування також встановлено, що дитячий садок №8 не мав дозволу Держгірпромнагляду на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, яким є кисневі балони з тиском 150 кг/см2, і з боку керівництва дитячого закладу не було створено належних умов та не забезпечено належного контролю за безпечним виконанням даних робіт. До експлуатації апарату було допущено працівника, який не пройшов навчання та відповідний інструктаж.

Окрім того, згідно з повідомленням, ТОВ „Комплексний центр з обслуговування дітей „Здорове дитинство” постачало дитячому садку кисневі балони без редукторів, з’єднувальних трубок, посудин для змішування, хоча за договором апарати до дитячого закладу мали надходити у вже зібраному вигляді. Також постачальником не організовано належного контролю за приготуванням кисневих коктейлів у дитсадку, що передбачено його обов’язками за договором.

На вимогу Держгірпромнагляду після інциденту мерія Херсона заборонила використання піноутворювачів у всіх дошкільних та шкільних закладах Херсонської області. Заборона діє і нині.

Як повідомляв УНІАН 16 листопада 2010 року в дитсадку № 8 у м. Херсоні під час приготування кисневого напою стався вибух апарату для приготування кисневих коктейлів «Здоров’я А-31».

За фактом вибуху в дитячому садку прокуратура Дніпровського району м. Херсон порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 271 КК України (порушення законодавства про охорону праці).

Наприкінці лютого поточного року прокуратура Дніпровського району м. Херсона направила до суду кримінальну справу, в якій обвинувачення висунуто медичній сестрі дитячого садка № 8 Херсонської міської ради за ч. 2 ст. 272 КК України.