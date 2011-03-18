Виробники цукру знизили ціни на вимогу АМК

На вимогу Антимонопольного комітету України (АМКУ) учасники ринку цукру привели оптово-відпускні і роздрібні ціни на продукцію до економічно обґрунтованого рівня і зобов`язалися дотримуватися зваженої цінової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Києві заступник голови комітету Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

У комітеті нагадали, що після підвищення цін на цукор, яке відзначалося у грудні 2010 р. – січні 2011 р., комітет зобов`язав 8 груп цукрових заводів, 11 виробників цукру, які не інтегровані до групи, 9 великих оптових постачальників і 8 найбільших торгових мереж встановити економічно обґрунтовані ціни. «Всі учасники ринку погодилися з вимогами комітету, а також повідомили про готовність сприяти укладанню прямих контрактів на реалізацію цукру з підприємствами роздрібної мережі», - додала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що причиною підвищення цін на цукор стало «розхитування» ринку окремими несумлінними учасниками через створення штучного дефіциту в період новорічних свят. І додала, що в цей період завищення цін на цукор досягло 17% у деяких оптових постачальників.

На сьогодні, за словами заступника голови АМКУ, ціни на цукор в роздрібній мережі коливаються від 8,82 грн./кг до 9,14 грн./кг, середня ціна на цей продукт становить 9,07 грн./кг.

О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА відзначила, що сьогодні відсутні причини для зростання цін на цей продукт. «Ми здійснюватимемо постійний контроль і вживатимемо відповідних заходів, щоб нечесні підприємці не створили жодних дисбалансів на цьому ринку. Адже підстав для підвищення цін на цукор і створення штучного дефіциту на сьогодні немає», - сказала вона.