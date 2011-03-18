Українська міліція активно відпрацьовує соціальні мережі

Головне управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС України активно відпрацьовує соціальні мережі.

Про це в інтерв’ю DT.UA повідомила керівник інформаційно-аналітичного підрозділу «Скорпіон», що входить до складу Розвідувально-аналітичного управління (управління кримінальної розвідки) ГУБОЗ, підполковник міліції Сніжана Курпан.

«Ми не тільки послуговуємося програмним забезпеченням відомих фірм, а й самі розробляємо технології, котрі покращують пошук і використання інформації оперативного характеру, що має суворо обмежений доступ. Тут збираються дані про кримінальних „небожителів“, їхні зв’язки, минуле, сьогодення і навіть прогнозоване майбутнє, — розповідає С.Курпан про роботу підрозділу. — Зокрема зараз дуже активно відпрацьовуємо соціальні мережі (Однокласники, ВКонтакте, Facebook…) і загалом Інтернет. Це дає безмір можливостей, від отримання відеофотоматеріалів і до цікавих повідомлень».

Наприклад, за словами С.Курпан, на форумах обговорень і обміну думками щодо різних тем можна виокремити неймовірно корисні посилання.

Водночас вона підкреслила, що будь-які відомості варто експлуатувати з розумом: «Без знання „рецепта“ вони справі не допоможуть, — ідеться про викриття лиходіїв. Важливо, щоб напрацьоване нами вчасно підхопили оперативники, які далі формують алгоритм перевірки даних. Якщо вони підтвердяться, вмикається механізм оперативно-розшукової діяльності. І ця рутина дає плоди».

«Скорпіон» був створений у 1991-му. Тоді в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) Міністерства внутрішніх справ України виникла потреба в структурі, яка б опікувалася збиранням, акумуляцією та обслуговуванням баз даних, необхідних для боротьби з кримінальними угрупованнями.