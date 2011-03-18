«Океан Ельзи» отримав російську музичну премію

Українську групу «Океан Ельзі» нагородили в Росії. Група була відзначена музичною премією «Чартова дюжина» за дві композиції: «Я так хочу» і «Бiльше для нас», які протрималися у російському ефірі цілий рік, пише журнал WEEKLY.UA

За словами Святослава ВАКАРЧУКА, альбом Dolce Vita, з якого взяті ці пісні, вельми популярний у Росії.

«Грошового еквівалента у премії немає, нам вручили вінілові пластинки із записами пісень-переможців», - розповів лідер групи Weekly.ua.

Він вже одержував цю премію минулого року як автор музики до пісні «Я так хочу».

Окрім «Океану Ельзі», учасниками церемонії 2011 року були «Машина времени», «Король и шут», «Аліса», «Пікнік», Бі-2, Земфіра й інші.

Українські артисти, окрім «Чартової дюжини», лідирують в хіт-параді «Золотий грамофон». Премію за 2010 рік одержали Ані ЛОРАК і Вєра БРЕЖНЄВА, а зараз у цьому хіт-параді лідирують Ёлка (5 тижнів у чарті), Вєра БРЕЖНЄВА (12 тижнів) і Вєрка СЕРДЮЧКА (21 тиждень в ефірі).