Звинуваченого у проблемах із хлібом відпустили під підписку

15:26, 18 березня 2011
Суспільство
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Слідство провели зи тиждень

Голові правління ВАТ «Коровай» Василю РУДОМУ змінено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у ході прес-конференції повідомив прокурор області Микола БЕСКИШКИЙ.

За його словами, слідчі дії у кримінальній справі за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ВАТ «Коровай» (за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України) завершено, і справу прокуратура передає до суду з обвинувальним висновком.

Необхідність утримання В.РУДОГО до цього часу під вартою прокурор пояснив місцем його прописки - Київ і необхідністю оперативно розслідувати інцидент з зупинкою хлібокомбінату у м. Свердловськ 6 березня та, у зв’язку, з цим дефіцитом хлібу соціальних сортів у торговій мережі міста.

М.БЕСКИШКИЙ також повідомив, що В.РУДОМУ висунуто обвинувачення не лише за ст.364, ч.1, а й за ст. 175, ч.1 - невиплата заробітної плати. Борг по зарплаті на підприємстві становить понад 3,5 млн. грн. Прокурор також додав, що за тиждень борги із зарплати вже погашено на понад 1 млн. грн.

На сьогодні обов’язки керівника ВАТ «Коровай» виконує заступник В.РУДОГО, підприємство має достатні обсяги борошна і працює у штатному режимі, у тому числі і хлібокомбінат у Свердловську, зазначив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 5 і 6 березня в містах Свердловськ і Антрацит Луганської області були перебої з хлібом через зупинку роботи Свердловського хлібокомбінату - структурного підрозділу ВАТ «Коровай».

11 березня прокурор області Микола БЕСКИШКИЙ ухвалив рішення порушити кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями цього підприємства (за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України) і за безпідставну зупинку Свердловського хлібокомбінату було затримано голову правління ВАТ "Коровай" Василя РУДОГО.

За словами самого В.РУДОГО, робота хлібокомбінату була зупинена через брак борошна у зв`язку з його подорожчанням з початку року на 25%, тоді як ціни на хліб залишилися на колишньому рівні. В.РУДОЙ до затримання повідомляв, що за два місяці збитки пекарів становили 10 млн. грн.

 

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