На Буковині побудують молокозавод вартістю 10 млн. дол.

До кінця першого півріччя одним із вітчизняних приватних підприємств буде інвестовано 10 млн. дол. для будівництва у Чернівецькій області молокозаводу та закупівлі 500 голів високопродуктивної великої рогатої худоби з Голландії та Австрії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ під час прес-конференції за підсумками року діяльності на посаді керівника регіону.

За його словами, Академія аграрних наук України дала дозвіл на виділення 20 га землі для будівництва сучасного молокозаводу. Нині триває розробка проектно-кошторисної документації.

Губернатор Буковини також заявив, що у райцентрі Сторожинець завершено монтаж італійського борошномельного обладнання потужністю 24 тонни на добу. «Це обладнання є унікальним на території України, адже такі технології на сьогодні є тільки в Донецькій області, а віднині будуть і на Буковині», - додав М.ПАПІЄВ.