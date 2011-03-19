Ментолові сигарети можуть бути заборонені

Влада США можуть ввести заборону на продаж сигарет з ментоловими фільтрами, оскільки цей вид тютюнових виробів сприяє залученню нових курців. Такого висновку дійшла група американських експертів, які вивчають вплив ментолових добавок на здоров`я курців і їх привабливість для потенційних нових курців.

"Доступність ментолових сигарет негативно позначається на суспільному здоров`ї, оскільки вони сприяють збільшенню кількості курців і, відповідно, кількості передчасних смертей [від захворювань, викликаних курінням]", - цитує Бі-бі-сі члена ради Американської асоціації раку Марка Клентона.

2009 року в США з аналогічних причин була введена заборона на продаж сигарет з різними смаковими добавками, на зразок полуниці і гвоздики.