Експерти: проект Житлового кодексу несе загрозу для ОСББ

Недосконале законодавство та недостатня обізнаність громадян є головними перешкодами на шляху створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили у Києві учасники конференції “Громадські ініціативи у реформуванні житлової сфери”, яку організували Центр досліджень місцевого самоврядування та Спілка власників житла міста Києва за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Як зазначив заступник голови Спілки власників житла України Михайло БЕРЕЗОВЧУК, кількість ОСББ в Україні сьогодні ледь сягає 10% усіх будинків не менше 5 поверхів. За його словами, Міністерство ЖКГ планує, що до 2014 року в ОСББ будуть уже 70% таких будинків, але завдання на 2010 рік було виконано лише на чверть від запланованого.

“На заваді створення ОСББ в Україні стоїть тяганина при виділенні у власність ОСББ земельних ділянок та при проведенні першого капітального ремонту за участю колишнього власника будинку, приватизація сторонніми особами належних об’єднанням допоміжних приміщень. ОСББ намагаються нав’язати функції постачальника послуг - і відповідальними за якість цих послуг стають ті, хто їх не надає”, - сказав М.БЕРЕЗОВЧУК. Він також поінформував, що відповідні зміни до законодавства про ОСББ готує робоча група у профільному комітеті Верховної Ради.

Фахівці також звернули увагу на загрози, які містить для ОСББ проект нового Житлового кодексу України. “Головна проблема цього законопроекту - обов’язкове ліцензування управителів майном. За відсутності сформованого конкурентного ринку комунальних послуг і невизначеності, за якими кваліфікаційними нормами надаватимуться такі ліцензії, це породить корупцію і “продаж” ліцензій начальникам ЖЕКів і новоспеченим керівним компаніям”, - зауважив керівник львівського Центру досліджень місцевого самоврядування Володимир БРИГІЛЕВИЧ.

За його словами, проект Житлового кодексу надає якнайширші повноваження Житлово-комунальній інспекції, включно з правом доступу до житлових приміщень. При цьому, за інформацією експерта, в законопроекті немає засобів оскарження та притягнення до відповідальності самих інспекторів. “Втручання органів контролю слід обмежити загальною діяльністю ОСББ та протидією аварійним ситуаціям. Саме інспекція, а не громадяни мають доводити наявність порушень у суді”, - наголосив В.БРИГІЛЕВИЧ.

Керівник київської організації “Центр створення сприяння розвитку ОСББ” Дмитро КОРЧАК зазначив, що створенню ОСББ часто заважає непоінформованість громадян. “До ресурсних центрів, створених у п’яти районах Києва, люди поки що йдуть не надто активно: на заваді цьому - нерозуміння проблем і суті ОСББ”, - сказав експерт.

Водночас він звернув увагу на позитиви у співпраці з владою. “Держслужбовці самі живуть у багатоквартирних будинках і повинні знаходити шляхи захисту власного майна. Вони так само отримують комунальні квитанції та не бажають сплачувати зайві власні кошти за комунальні послуги, вартість яких зросла останнім часом. На шляху створення ефективних ОСББ може допомогти лише співпраця усіх зацікавлених сторін – виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій”, - підкреслив Д.КОРЧАК.