У Чорткові поблизу житлових будинків знайшли авіабомбу

На Тернопільщині учора евакуювали 500 жителів, у зв’язку із виявленою авіаційною бомбою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, німецьку авіабомбу SC-250 часів Другої світової виявили у Чорткові поблизу житлових будинків. Про небезпечну знахідку рятувальників повідомив водій, котрий проїжджав неподалік і помітив у землі бомбу, яка оголилася після зсуву ґрунту.

Після приїзду саперів вони дійшли висновку, що бомба може вибухнути у будь-яку мить з розлітанням осколків до 1,2 км. На екстреному засіданні районної комісії з питань надзвичайних ситуацій було прийнято рішення провести оповіщення та евакуацію із найбільш небезпечної зони у радіусі 400 м.

Упродовж кількох годин піротехніки працювали над вилученням авіабомби. Цей процес ускладнювало каміння навколо неї. Вивільнивши бомбу із землі, її повезли у кар’єр за 15 км від місця знахідки. При транспортуванні проводилася евакуація населення із прилеглих до маршрутного шляху дворів.

Увечері о 18.30 авіабомбу знешкодили.