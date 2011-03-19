На Тернопільщині відбудеться хресна хода проти гріха дітовбивства

Сьогодні у Чорткові на Тернопільщині пройде хресна хода зі свічками, спрямована проти абортів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви, учасники заходу молитимуться за дітей, убитих під час аборту. Далі біля фігури Матері Божої о 16 годині відбудеться поминальний молебень за душі ненароджених, неоплаканих, непохованих дітей. Представники єпархії закликали прийти на молебень і матерів, які робили аборти, аби перепосити Бога за гріх дітовбивства і просити у Господа прийняти мученицьку смерть ненароджених.

Співорганізатором заходу виступило об’єднання «Рух за життя».