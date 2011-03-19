В Херсоні провалився під землю трактор, водієві вдалося врятуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався на перехресті вулиць Сакко і Ванцетті та Шмідта в Дніпровському районі Херсона.

Транспортний засіб, що належить МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона» (міськводоканал) потрапив у провалля глибиною до 3 метрів на проїжджій частині біля приватних будинків. Водій встиг вибратися з трактора до того, як техніка остаточно провалилася до ями. Це сталося через підмивання основи дорожнього покриття водами з підземного каналізаційного колектора.

Провал стався у секторі приватної забудови в центральній частині міста, де більшість підземних комунікацій мають вік від 50 до 100 років.

За словами очевидців події з числа місцевих мешканців, трактор комунальників мав виконувати земляні роботи, однак під час маневру став валитися лівим колесом у яму і згодом впав туди увесь. Аварійна машина прибула на місце події за годину - із 3-метрової ями трактор довелося витягувати автокраном.

За даними Херсонського міськводоканалу, аварійний колектор ремонту не підлягає і вимагає повної заміни. Однак на це потрібні кошти.

За словами заступника директора міськводоканалу Андрія ПРЕДЕЙНА, наразі працівники підприємства відновлюють вуличне покриття і небезпеки ні для транспорту, ні для прилеглих будинків вже немає.

В даний момент тривають ремонтні роботи, працівники міськводоканалу перевіряють інші ділянки аварійного колектора.