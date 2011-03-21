Литвин про Укртелеком, сумніви і недовіру

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає можливим створення Тимчасової слідчої комісії у парламенті України щодо приватизації «Укртелекому».

Про це він сказав в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.

Відповідаючи на запитання щодо різної інформації, хто в дійсності купив Укртелеком, оскільки є закиди, що це були люди, наближені до влади, В.ЛИТВИН сказав: «Коли говорять про те, що є сумніви, то, очевидно, варто було б піти на те, щоб парламентськими зусиллями, парламентськими можливостями встановити істину, а не говорити загадковими фразами».

«Як потрібно, то давайте створемо ТСК, яка б вивчила це питаня, бо інакше ми породжуємо недовіру людей, або посилюємо недовіру людей і до влади, і до держави», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що виникають питання і щодо доцільності приватизації «Укртелекому» в той момент, коли ціна на нього впала у зв’язку з кризою.

«Очевидно, можна було б почекати, поки знову ці об’єкти будуть в ціні, і тоді його («Укртелеком». - УНІАН) продавати», - наголосив голова ВР.

При цьому він підкреслив, що треба було цю дискусію проводити раніше, а зараз важливо зробити все для того, щоб умови, які були передбачені під час приватизації, виконувались.