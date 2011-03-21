Чиновника податкової впіймали на хабарі

Співробітники СБУ викрили керівника одного з управлінь ДПА у Львівській області, який вимагав у приватного підприємця 10 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що податківець вимагав у львів’янки вказану суму за сприяння в оформленні документації на земельну ділянку в одному із сіл Пустомитівського району.

Оперативники СБУ затримали державного службовця у приміщенні однієї з нотаріальних контор Львова під час одержання ним від потерпілої 80 тис. грн.

За матеріалами СБУ органами МВС стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.