Ліна Костенко написала другу частину «Записок українського самашедшого»
13:48, 22 березня 2011Суспільство
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Поетеса завершила роботу над двома книгами
Поетеса Ліна Костенко завершила роботу над двома новими книжками - "Чорнобильські повісті" і другою частиною роману "Записки українського самашедшого".
Про це Gazeta.ua розповів перекладач Дмитро Дроздовський.
"Ліна Василівна багато працює, бо люди чекають на нові твори і дуже її шанують. Багато чого вже написано. Наприкінці цього року має вийти друга частина "Записок українського самашедшого", написана вже від жінки (перша частина написана від імені чоловіка-програміста.), і "Чорнобильські повісті". Вони написані, вони готові і навіть відредаговані. Тепер їх треба видати", - сказав він.
Нагадаємо, торік Ліна Костенко опублікувала свій перший прозовий роман "Записки українського самашедшого".
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