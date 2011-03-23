За українцями в Лівію відправили десантний корабель

Сьогодні опівночі великий десантний корабель Військово-морських сил Збройних сил України «Костянтин Ольшанський» відбув із Севастополя до узбережжя Лівії у Середземне море для евакуації українських та іноземних громадян із зони збройного конфлікту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, перехід до місця призначення корабля може триватиме 3-5 днів, залежно від погодних умов та часу проходження протоки Босфор.

Окрім екіпажу, на борту “Костянтина Ольшанського” знаходяться медики, психологи і 28 морських піхотинців зі штатною зброєю для забезпечення безпеки та охорони цивільних громадян. Корабель забезпечений продуктами харчування, питною водою, ліками, теплими речами і може прийняти на борт для евакуації від 500 до 1000 осіб.

Як повідомляв УНІАН, з середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний М.КАДДАФІ Захід і Схід, який утримують озброєні сили повстанців.

Станом на 14 березня, у зв’язку з воєнними діями з території Лівії було евакуйовано 434 громадянина України.

18 березня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка передбачає, зокрема, завдання ударів з повітря по лояльних М.КАДДАФІ силах.

З 19 березня сили міжнародної коаліції у складі декількох країн НАТО бомбардують позиції військ лідера Лівії М.КАДДАФІ.

Учора, 22 березня, речник Міністерства закордонних справ Олександр ДИКУСАРОВ повідомив, що МЗС і Посольство України в Лівії опрацьовують питання евакуації українських громадян з Лівії, які бажають залишити цю країну.

За його словами, стосовно евакуації з Лівії до Посольства України звернулося близько 20 осіб з приблизно 500, які перебувають в цій країні.