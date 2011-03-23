Під Києвом з’явиться печера Нестора Літописця

У туристичному комплексі «Парк Київська Русь» очікують, що у 2011 році, сезон якого відкриється 30 квітня, комплекс відвідає мільйон туристів.

Про це УНІАН повідомив директор «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО на Міжнародній туристичній виставці, що проходить у Києві.

«П’ять великих міжнародних фестивалів, щотижневі тематичні вихідні, нові споруди та експозиції, екскурсії на кількох мовах, доповнене меню – це те, що чекає на відвідувачів у новому сезоні в «Парку Київська Русь» (с.Копачів, Обухівський район Київської області)», – зазначив В.ЯНЧЕНКО.

За його словами, ставка робиться на відвідувачів з Київської та найближчих до неї Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей. Також у парку очікують гостей зі Львова, Одеси, Дніпропетровська. Серед іноземців традиційно домінуватимуть поляки, білоруси, росіяни, литовці, грузини. Творці проекту приваблюватимуть відвідувачів заходами подієвого туризму та благодійними акціями.

В.ЯНЧЕНКО також висловив сподівання, що «Парк Київська Русь» залишить за собою репутацію організатора наймасштабніших історичних заходів. «Ми проведемо фестивалі IX-XI, XIII, XV століть, лучний турнір із битвами, штурмом фортеці, змаганнями богатирів. Також збагатили програму відпочинку тематичними вихідними: день Святої княгині Ольги, день середньовічної моди, свято коваля, День випускника, День молоді та багато інших», – повідомив В.ЯНЧЕНКО.

Також відвідувачі можуть побачити нові споруди, які були побудовані взимку. Творці проекту працювали над зведенням огорожі Великого Ярославого Двору, який за планом розташується на території Дитинця, збудували кілька садиб XI-XIII ст. і веж різного призначення. Планується організувати музей середньовічної зброї та музичних інструментів. Окрім того, на території «Предграддя» буде галерея, де проводитимуть різноманітні виставки, та з’явиться печера Нестора Літописця.

Творці проекту також подбали про школярів, започаткувавши благодійну акцію «Дитинець Києва кличе вас!», мета якої організувати якісне дозвілля та розповісти про історію і традиції Київської Русі дітям. Для цього 500 тис. школярів Києва та області отримають спеціальні запрошення, які дозволять безкоштовно відвідати один із заходів у Парку Київська Русь.

На відкритті нового сезону у комплексі, що відбудеться 30 квітня, на глядачів очікує шоу байкерів та виступ театру «Парк Київська Русь». Перший масштабний історичний фестиваль – «Київська Русь XIII ст.» відбудеться 21-22 травня. 18-19 червня пройде міжнародний фестиваль «Лицарство XV ст. – Штурм фортеці». Традиційний фестиваль «Билини Стародавнього Києва – IX-XI ст.» має відбутися 27-28 серпня. 24 та 25 вересня пройде фестиваль «Гості Стародавнього Києва – XV ст.». Останнім з великих заходів стане міжнародний лучний турнір «Стріла Стародавнього Києва» 8 жовтня.