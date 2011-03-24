Готелю біля Палаці спорту не буде

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) має намір скасувати дозвіл на виконання підготовчих робіт, ліцензії, видані будівельній та проектній організаціям, а також працівнику з технічного нагляду на будівництві об`єкту по вул. Еспланадній, 17 у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, будівельні роботи по вул. Еспланадній, 17 у Печерському районі столиці були початі на підставі дозволу Інспекції ДАБК від 1 лютого 2011 року. Дозвіл надавався замовнику – ТОВ «Інформзахист» – на виконання робіт із інженерної підготовки об`єкту містобудування.

У прес-службі повідомили, що фактично на будівельному майданчику замовник почав будівельні роботи з облаштування пальового поля під майбутнє будівництво, чим порушив ст. 29 Закону України «Про планування й забудову територій».

В результаті знесення будівельниками нежитлової будівлі й облаштування пальового поля почалися процеси зсуву грунту, що тривають досі, у бік підпірної стіни й розкритого котловану, а також просідання фундаменту житлового будинку по вул. Госпітальній, 2.

У зв`язку з цим постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виконання замовником робіт з проектування посилення підпірної стіни й забезпечення заходів із усунення процесів зсувів по вул. Госпітальній, 2.

При цьому 17 березня ц.р. у ході перевірки встановлено, що будівельні роботи на майданчику не зупинено. Тривають земляні роботи, які ослабляють опір підпірної стіни. Проектна документація на будівельному майданчику відсутня.

У прес-службі зазначили, що інспекція також розглядає можливість притягнення до відповідальності посадовців відповідно до ч. 3 ст. 96 Кодексу України про адміністративні порушення.

За повідомленнями ЗМІ, на цій ділянці площею 0,2013 га планувалося будівництво готелю.