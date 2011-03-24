У Києві встановлять 28 меморіальних дошок і плит

У Києві буде встановлено 28 меморіальних та анотаційних дошок, меморіальних плит на вшанування пам’яті видатних діячів і подій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, витрати, пов’язані з виготовленням плит і дошок, будуть профінансовані за спонсорські кошти та за рахунок ініціаторів встановлення.

Так, наприклад, на виконання доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА на будинку на вул. Десятинній, 8 буде встановлено меморіальну дошку на честь колишнього голови Ради міністрів Української РСР Олександра Ляшка, а на будинку на вул. Володимирській, 26-а – меморіальну дошку на честь Героя України, академіка НАНУ Володимира Скопенка.

На звернення Національного академічного театру опери та балету імені Т.Г.Шевченка на будинку за адресою: вул. Лютеранська, 27/29 встановлять меморіальну дошку на честь видатного співака, народного артиста України, професора Володимира Тимохіна.

За ініціативи Шевченківської райдержадміністрації на вул. Овруцькій, 32/8 розмістять анотаційну дошку з історичною довідкою про цю вулицю.

Додаткова меморіальна плита для вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - киян-метробудівців з’явиться на території меморіального комплексу «Пам’ятник жертвам чорнобильської трагедії» на перетині пр. Перемоги та вул. Чорнобильської.

Міжнародний фонд імені Павла Глузового встановить меморіальну дошку видатному гумористу на будинку №25 на вул. Льва Толстого.

На вул. Кавказькій, 13 за громадські кошти буде встановлено меморіальну дошку на честь відомої кіноактриси, заслуженої артистки України Марії Капніст.