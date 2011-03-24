У Києві встановлять 28 меморіальних дошок і плит

05:03, 24 березня 2011
Суспільство
2121 0

Коштом спонсорів і організаторів

У Києві буде встановлено 28 меморіальних та анотаційних дошок, меморіальних плит на вшанування пам’яті видатних діячів і подій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, витрати, пов’язані з виготовленням плит і дошок, будуть профінансовані за спонсорські кошти та за рахунок ініціаторів встановлення.

Так, наприклад, на виконання доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА на будинку на вул. Десятинній, 8 буде встановлено меморіальну дошку на честь колишнього голови Ради міністрів Української РСР Олександра Ляшка, а на будинку на вул. Володимирській, 26-а – меморіальну дошку на честь Героя України, академіка НАНУ Володимира Скопенка.

На звернення Національного академічного театру опери та балету імені Т.Г.Шевченка на будинку за адресою: вул. Лютеранська, 27/29 встановлять меморіальну дошку на честь видатного співака, народного артиста України, професора Володимира Тимохіна.

За ініціативи Шевченківської райдержадміністрації на вул. Овруцькій, 32/8 розмістять анотаційну дошку з історичною довідкою про цю вулицю.

Додаткова меморіальна плита для вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - киян-метробудівців з’явиться на території меморіального комплексу «Пам’ятник жертвам чорнобильської трагедії» на перетині пр. Перемоги та вул. Чорнобильської.

Міжнародний фонд імені Павла Глузового встановить меморіальну дошку видатному гумористу на будинку №25 на вул. Льва Толстого.

На вул. Кавказькій, 13 за громадські кошти буде встановлено меморіальну дошку на честь відомої кіноактриси, заслуженої артистки України Марії Капніст.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter