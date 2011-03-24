Російський експерт: вступ України до ЄЕП дасть їй 5 млрд. доларів

У разі вступу України до Митного союзу і Єдиного економічного простору загальний плюс у торговому балансі може скласти приблизно 5 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив на прес-конференції в Москві завідувач лабораторією прогнозування виробничого потенціалу і міжгалузевої взаємодії Інституту народногосподарського прогнозування РАН Олександр ШИРОВ.

«Як показують наші попередні розрахунки в довгостроковій перспективі, після вступу до Єдиного економічного простору загальний плюс України в торговому балансі може скласти приблизно 5 млрд. дол. Це відбудеться в один рік, можливо, це буде розтягнуто в часі, але загальна оцінка зводиться до цієї цифри», – сказав О.ШИРОВ.

Він зазначив, що в разі вступу України до Митного союзу, Росію на першому етапі чекають втрати. «У такому разі Росія втрачає експортні мита на нафту і нафтопродукти, які постачатимуться в Україну», – сказав О.ШИРОВ.

На його думку, на цю ж суму знижуватимуться фінансові витрати за ці товари для українських виробників, і в цьому є прямий плюс для економіки України.

У той же час, у перспективі від цього виграє і Росія, проте ефект для її економіки буде менший і складе близько 1% ВВП.

О.ШИРОВ зазначив, що одним з опосередкованих ефектів вступу України в Митний союз є те, що вона зможе стати транзитним мостом між РФ і ЄС, особливо враховуючи складнощі у відносинах між Мінськом і Москвою. Окрім цього, на території України будуть створені виробництва із західними технологіями, які постачатимуться на російський ринок.