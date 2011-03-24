У Бойка рекомендували нафтотрейдерам триматися коридору

Експертно-аналітична група (ЕАГ) із питань стабільного функціонування ринку нафти й нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості рекомендувала трейдерам дотримуватися встановленого раніше цінового коридору – 9,5 грн./л на бензин А-95 і 9 грн./л – на дизельне пальне.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, таке рішення було ухвалене 23 березня ц.р. на засіданні групи, яке проводилося під головуванням міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Головним питанням, яке обговорювалося на засіданні, стала ситуація на ринку нафти й нафтопродуктів, яка має вагоме значення в соціально-економічному житті країни, зокрема, дотримання компаніями – учасниками ринку коридору рекомендованих цін на моторне пальне.

Згідно з озвученими під час засідання даними, зростання цін на нафтопродукти з 11 до 23 березня мало такий характер: роздрібна ціна бензину А-95 збільшилася на 1,05% (у Європі – знизилася на 2,29%); дизельного пального – на 1,68% (у Європі – на 0,72%).

Під час засідання учасники також обговорили допрацьований проект Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і вітчизняними виробниками нафтопродуктів щодо збільшення обсягів переробки нафти в 2011 році та наступних роках.

Як повідомляв УНІАН, ціновий коридор на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн./л і на дизельне пальне в розмірі 9 грн./л було встановлено експертно-аналітичною групою 11 березня 2011 року.