За хабар затримали прокурора, суддю й адвоката

Сьогодні у Дніпропетровській області співробітники міліції за одержання хабара затримали прокурора, суддю і адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

Він повідомив, що міліція затримала посадовців районного рівня Дніпропетровської області, які були відповідальні за ухвалення рішення у кримінальній справі, пов`язаній з позбавленням волі.

«Вимагали від родичів суму грошей, при одержанні якої затримані всі троє: адвокат, прокурор районний і суддя», - розповів міністр.