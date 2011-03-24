За хабар затримали прокурора, суддю й адвоката
15:35, 24 березня 2011Суспільство
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У Дніпропетровській області
Сьогодні у Дніпропетровській області співробітники міліції за одержання хабара затримали прокурора, суддю і адвоката.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на брифінгу в Києві.
Він повідомив, що міліція затримала посадовців районного рівня Дніпропетровської області, які були відповідальні за ухвалення рішення у кримінальній справі, пов`язаній з позбавленням волі.
«Вимагали від родичів суму грошей, при одержанні якої затримані всі троє: адвокат, прокурор районний і суддя», - розповів міністр.
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