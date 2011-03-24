З Південної митниці вигнали 15 посадовців

На Одещині внаслідок виявлення низки порушень в роботі звільнено 15 митників.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України.

Зокрема, спеціально створена внутрішня комісія Митної служби України провела перевірку правильності здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщувались на адреси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в зоні діяльності Південної митниці. Працівниками митниці за участю представників Управління СБУ в Одеській області проведено комісійне відкриття 54 контейнерів, які знаходились під митним контролем. З них 22 виявились порожніми, а в інших знаходилися товари, що не відповідали даним, зазначеним у товаросупровідних документах.

У ході проведеної перевірки були виявлені численні порушення вимог чинного законодавства посадовими особами Південної митниці при митному контролі та митному оформленні товарів, що надходили на адресу окремих суб’єктів ЗЕД. Це призвело до заподіяння матеріальних збитків державі, сума яких буде встановлена найближчим часом. Причинами та умовами, які сприяли систематичним порушенням вимог законодавства з питань митної справи, стало неналежне та несумлінне виконання посадовими особами Південної митниці своїх службових обов’язків.

За результатами перевірки, та враховуючи характер правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, 15 посадових осіб митниці було звільнено за порушення Присяги державного службовця, 7 працівників понижено у спеціальному званні на один ступінь.