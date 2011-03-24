Українські греко-католики отримали нового главу церкви

За неофіційною інформацією, на четвертий день роботи Виборчого Синоду Української греко-католицької церкви 24 березня зроблено вибір. Однак, до офіційного підтвердження вибору Ватиканом, особа нового глави УГКЦ не розголошується.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Зараз в УГКЦ чекають відповіді з Апостольської столиці.

Водночас, у Департаменті інформації Української греко-католицької церкви УНІАН сказали, що Синод ще триває, і до його завершення ніхто не може говорити про прийняття рішення. Однак, в департаменті не спростували і не підтвердили повідомлення про обрання глави УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Блаженніший Любомир ГУЗАР склав свої повноваження предстоятеля УГКЦ. 78-річний кардинал очолював українських греко-католиків з 2001 року. Незважаючи на те, що титул предстоятеля дається довічно, Любомир ГУЗАР сам звернувся до Ватикану з проханням про відставку у зв`язку з погіршенням здоров`я.

21 березня 2011 року у Брюховичах біля Львова розпочався Синод єпископів Української греко-католицької церкви, де обирається новий глава Церкви.

У роботі Синоду, який очолює адміністратор УГКЦ владика Ігор (ВОЗЬНЯК), беруть участь 40 єпископів УГКЦ з України та з-за кордону (Західної Європи, США, Канади, Бразилії, Аргентини та Австралії).

Перше голосування відбулося під час першої сесії Синоду. Зазвичай потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним. Обраний матиме два дні, щоб прийняти чи відхилити вибір. Відхилення вибору призведе до втрати цих прав, однак особа може бути переобрана.

“Обраний єпископ надішле власноручного листа до Римського Архиєрея для затвердження виборів. Після отримання затвердження він складає визнання віри й обітницю ревно виконувати свій уряд перед Синодом єпископів, а після проголошення його обрання буде проведено інтронізацію нового глави УГКЦ згідно з приписами літургічних книг, після чого він отримає повні права на свій уряд”, - пояснюють в Департаменті інформації УГКЦ.

Інтронізація нового глави УГКЦ відбудеться 27 березня о 10.00 у Патріаршому cоборі Воскресіння Христового у Києві. На церемонію запрошено біля тисячі гостей. Це представники всіх єпархій та екзархатів УГКЦ, державної та місцевої влади, місцевих та міжнародних громадських організацій та різних конфесій і релігійних організацій.