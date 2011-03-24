Експерт: МАУ не може мати ексклюзивних прав на авіамаршрути

Намір авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оскаржити в судовому порядку право авіакомпанії «АероСвіт» виконувати регулярні рейси за маршрутом «Київ-Лондон-Київ» юридично необгрунтований. Як сказав у коментарі УНІАН керуючий партнер GR & BM Consulting Дмитро Атаманчук, МАУ не може мати ексклюзивних прав на цей маршрут, а Фонд держмайна не міг гарантувати те, що не передбачено чинним законодавством України.

«Авіакомпанія МАУ, як і будь-яке інше авіапідприємство, не може мати ексклюзивних прав на експлуатацію тих чи інших маршрутів. Зараз складно сказати, внаслідок яких обставин близько 10 років тому в Статут МАУ була внесена гарантія Фонду держмайна на ексклюзивні права експлуатації маршруту Київ-Лондон-Київ. Проте абсолютно очевидно наступне: ФДМ жодним чином не може гарантувати те, що не належить до його компетенції »- сказав він.

У самій авіакомпанії «АероСвіт» впевнені в юридичній безперспективності позову МАУ. Зокрема, виконавчий секретар Наглядової Ради «АероСвіту» Максим ЮХИМЕНКО вважає, що суд повинен припинити провадження по даній справі. «Судовий позов «Міжнародних авіаліній України» щодо визнання недійсним рішення Державіаадміністрації з приводу призначення авіакомпанії «АероСвіт» на маршрут Київ-Лондон-Київ не має юридичних перспектив. По-перше, позов прийнятий до розгляду з недотриманням принципу предметної підсудності. Отже, суд повинен припинити провадження по даній справі. По-друге, вимоги позивача базуються на якійсь неіснуючої ексклюзивності МАУ щодо призначення на маршрут Київ-Лондон-Київ», - сказав він. За його словами, вказану в позові вимогу відновити ексклюзивне право МАУ на виконання рейсів між столицями України і Великобританії задовольнити неможливо в силу того, що ексклюзивність не передбачена жодним законодавчим чи нормативним актом Україні.

Нагадаємо, 4 березня в ЗМІ з`явилася інформація про те, що МАУ подала позов до Господарського суду Києва до Державіаслужби, Фонду держмайна (ФДМ) і авіакомпанії «АероСвіт». Авіакомпанія МАУ оскаржує рішення Державіаслужби надати «АероСвіту» право виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ-Лондон-Київ. У МАУ вважають, що Державіаслужба зробила це всупереч договору між акціонерами авіакомпанії і ФДМ, яким передбачається отримання МАУ ексклюзивних прав більш ніж на 20 європейських маршрутів (у числі яких і на напрямок Київ-Лондон).

2 березня 2011 р. «АероСвіт» почав польоти за маршрутом Київ-Лондон-Київ (приймає аеропорт Gatwick). Крім «АероСвіту» і МАУ (приймає аеропорт Gatwick), з Києва в Лондон виконує регулярні рейси материнська компанія українського low-cost перевізника Wizz Air Hungary (приймає аеропорт Luton).